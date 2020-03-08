Во Франции выявили более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 1126, из них 19 оказались смертельными. Об этом говорится в распространенной в воскресенье информации на сайте санитарно-медицинского агентства Sante publique France.

В субботу вечером генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон сообщал о 949 случаях заражения. За последние сутки еще три человека умерли от вызванного коронавирусом заболевания.

В воскресенье газета Le Dauphine libere сообщала о подтвержденном диагнозе у сотрудника префектуры полиции в коммуне Бриансон (департамент Верхние Альпы). Мужчина был госпитализирован, власти проверяют информацию о людях, с которыми он контактировал в последнее время. Тем не менее, работу его подразделения власти прерывать пока не планируют.

Издание La Depeche du Midi на своем сайте написало об экстренной посадке в Тулузе самолета, летевшего из Порто в Лион в связи с выявлением симптомов коронавируса у одного из пассажиров. После посадки он был доставлен на проверку в городскую больницу, результаты пока не известны. В Париже днем на несколько часов был закрыт полицейский участок, где соответствующие симптомы проявились у одного из задержанных. Прибывшие на место врачи провели экспресс-тестирование на коронавирус, который дал отрицательный результат, после этого работа участка была возобновлена.