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Распространение коронавируса нового типа
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Число умерших от коронавируса в Италии за сутки достигло 133

Общее число инфицированных составляет почти 6,4 тыс.

ТАСС, 8 марта. Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 133, общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек. Об этом заявил в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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По его словам, общее число инфицированных выросло за сутки на более чем 1,3 тыс. и на данный момент составляет 6387 человек. Выздоровели 622 человека.

Случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. Анализ на коронавирус сдали все члены областного совета Ломбардии, где было выявлено заражение у одного из советников, а также у помощницы губернатора. Кроме того, среди инфицированных уже числятся губернаторы областей Лацио и Пьемонт и мэры двух городов.

На фоне принятых правительством дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса, что предполагает фактическую изоляцию нескольких районов на севере Италии, в южных областях введен 14-дневный карантин для всех, кто приехал оттуда.

 

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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