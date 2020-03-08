Власти Москвы начали принимать жалобы на санитарное состояние такси

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Горячая линия Департамента транспорта Москвы начала принимать сообщения жителей о плохом санитарном состоянии автомобилей такси и каршеринга. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба департамента.

"Пассажиры такси и пользователи каршеринга теперь могут сообщить о плохом санитарном состоянии автомобиля. Ее примут по телефону горячей линии московского транспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фотографию машины можно передать через мобильные приложения операторов каршеринга. Чтобы передать фото с такси, можно воспользоваться приложением "Помощник Москвы", в разделе обращения выбрать тему "Проблемы в такси" и там заполнить форму, описав проблему и прикрепить не более 3-х фото. Меры будут приниматься в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

"Департамент транспорта будет обрабатывать сообщения. Сначала выясним, кому принадлежит автомобиль. Передадим информацию агрегаторам с требованием отключить от системы и провести проверку обработки. В случае устранения недостатков - автомобиль снова подключат к системе заказов", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Москве и Московской области направили в крупные таксопарки и агрегаторам такси предписание по профилактике распространения коронавируса нового типа. Для профилактики распространения инфекции предписано, в частности, проводить на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (ГУП "Мосгортранс", ГУП "Московский метрополитен", таксомоторные компании, каршеринг и другие) дезинфекцию.