Власти Израиля изучают возможность введения карантина для приезжающих из всех стран

"Мы решили, что если мы будем вводить дополнительные меры [в отношении распространения коронавируса], то это будет касаться всех стран мира вообще. Мы не говорим о полном закрытии всех пунктов пропуска, просто обязательный карантин будет введен для всех. Непростое решение, мы решим, как действовать, завтра (9 марта - прим. ТАСС)", - сказал Нетаньяху на специальной пресс-конференции в воскресенье вечером, трансляцию которой осуществляли основные каналы израильского телевидения.

По данным израильского Минздрава, на территории страны сейчас зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Согласно подсчетам государственной радиостанции Kan, тысячи израильтян проходят в настоящий момент обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому. Эта мера обязательна для тех граждан еврейского государства, которые вернулись из ряда стран Европы (Австрия, Андорра, Германия, Испания, Италия, Сан-Марино, Франция и Швейцария) и Азии (Китай, Сингапур, Таиланд, Южная Корея и Япония), а также тех, кто контактировал с заразившимися. Иностранцы, посетившие в последние 14 дней эти страны, в Израиль не допускаются, кроме тех случаев, когда они могут доказать, что у них есть возможность провести следующие 14 дней в изоляции на территории страны.