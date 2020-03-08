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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Китае столетний мужчина вылечился от коронавируса

По данным агентства "Синьхуа", этот житель провинции Хубэй стал самым старым пациентом, излечившимся от вызываемого коронавирусом заболевания
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 8 марта. /ТАСС/. Столетний житель провинции Хубэй выздоровел после инфицирования коронавирусом нового типа и был выписан из больницы города Ухань в субботу. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, китаец стал самым старым пациентом, излечившимся от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Мужчина был госпитализирован 24 февраля с симптомами инфицирования коронавирусом. В ходе лечения использовались не только стандартная противовирусная терапия, но также традиционная китайская медицина и процедура переливания плазмы.

 

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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