СМИ: в Китае столетний мужчина вылечился от коронавируса

ТАСС, 8 марта. /ТАСС/. Столетний житель провинции Хубэй выздоровел после инфицирования коронавирусом нового типа и был выписан из больницы города Ухань в субботу. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Good news! A 100-year-old man with underlying illnesses has recovered from #COVID19 and was discharged from hospital in #Wuhan on Saturday. #coronavirus pic.twitter.com/qSzKslhGuv— China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020
По его информации, китаец стал самым старым пациентом, излечившимся от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Мужчина был госпитализирован 24 февраля с симптомами инфицирования коронавирусом. В ходе лечения использовались не только стандартная противовирусная терапия, но также традиционная китайская медицина и процедура переливания плазмы.