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Кризис в Сирии

В Алеппо отремонтировали и переоснастили главный городской госпиталь

В медучреждении работает 21 отделение, оснащенное современным автоматизированным оборудованием, и более сотни специалистов, которые оказывают помощь больным

АЛЕППО /Сирия/, 9 марта. /ТАСС/. Власти Сирии восстановили работу университетского госпиталя Алеппо - главного в городе. В медучреждении работает 21 отделение, оснащенное современным автоматизированным оборудованием, и более сотни специалистов, которые оказывают помощь больным и пострадавшим.

"Мы наконец вышли на необходимый уровень. Но нам все равно еще не хватает специалистов. Кто-то уехал во время войны, кто-то погиб", - рассказал российским журналистам заведующий отделением хирургии Манаф Шарбаджи.

Госпиталь продолжал работу во время военных действий и неоднократно подвергался обстрелам боевиков, однако врачи продолжали принимать пациентов. После освобождения города началось восстановление медучреждения. Сначала, по словам медиков, пытались купить американское оборудование, однако из-за санкций это оказалось невозможно. Сейчас госпиталь оснастили современным европейским оборудованием.

"Наша задача работать очень быстро. Сейчас мы это можем, - делится медсестра Сухха Каддур. - Только больной поступает в отделение скорой помощи, мы приступаем к работе. Все это благодаря тому, что теперь у нас есть новое оборудование".

Также исчезла проблема с кровью для переливания: небольшие запасы есть в самом госпитале, кроме того, необходимый материал оперативно привозят из центрального банка крови Алеппо, который находится в ведении министерства обороны Сирии. "Во время войны было трудно обеспечить все потребности, учитывая, что было много раненых. Теперь любое количество привезут из банка, который находится в центре города", - поясняет сотрудник лаборатории крови Ахмед Даниял. По словам медика, нет и проблем с пополнением банка: кровь сдают студенты-медики, а также добровольцы, которые быстро откликаются на призывы по радио и телевидению о сдаче крови.

Сейчас университетский госпиталь принимает больных не только из Алеппо, но и из других населенных пунктов Сирии. Также в медучреждении проходят практику около 600 медиков-студентов, которые вскоре станут полноценными специалистами.

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СирияКризис в Сирии
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