Коронавирус расширил свою географию. В Китае эпидемия пошла на спад

ТАСС, 9 марта. Распространение нового коронавируса в мире к понедельнику замедлилось, за сутки новая инфекция была выявлена лишь в Албании и Бангладеш.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире было зафиксировано к понедельнику 106 893 случая заражения коронавирусом - почти 26 тыс. за вычетом данных из Китая, территории, ставшей эпицентром вспышки инфекции. Число умерших достигло 3639 человек - 516 за пределами КНР.

Хотя вне Китая ситуация остается сложной - география распространения вируса расширяется и внутри тех стран, где инфекция уже выявлялась, - в самой народной республике эпидемия идет на спад: за сутки власти КНР выявили лишь 40 заразившихся, 1535 человек выздоровели и только 22 - умерли. Таким образом, согласно китайской статистике, число случаев заражения остается на уровне 80,7 тыс. при 3119 умершем и ровно 58,6 тыс. выздоровевших. Возраст выздоравливающих при этом неуклонно растет: старейшим излечившимся стал 100-летний житель Уханя - города, с которого началась эпидемия.

По миру

Наиболее сильные региональные вспышки коронавируса в мире, если не считать КНР, по-прежнему отмечаются в Италии, Южной Корее и Иране, где количество заразившихся составляет по 6-7 тыс. Стремительно приближаются к ним Франция с 1126 и Германия с 902 заразившимися. При этом Италия занимает второе место после Китая по количеству умерших: здесь вызываемое коронавирусом заболевание или его последствия унесли жизни 366 человек.

Распространение инфекции оказывает влияние и на религиозную жизнь. В воскресенье Папа Римский впервые обратился к верующим с проповедью в режиме видеотрансляции, а не из окна Апостольского дворца в Ватикане. Также Конференция итальянских епископов отменила вплоть до 3 апреля все мессы и обряды, включая венчания и похороны, несмотря на Великий пост у католиков.