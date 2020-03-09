Коронавирус расширил свою географию. В Китае эпидемия пошла на спад

ТАСС, 9 марта. Распространение нового коронавируса в мире к понедельнику замедлилось, за сутки новая инфекция была выявлена лишь в Албании и Бангладеш.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире было зафиксировано к понедельнику 106 893 случая заражения коронавирусом - почти 26 тыс. за вычетом данных из Китая, территории, ставшей эпицентром вспышки инфекции. Число умерших достигло 3639 человек - 516 за пределами КНР.
Хотя вне Китая ситуация остается сложной - география распространения вируса расширяется и внутри тех стран, где инфекция уже выявлялась, - в самой народной республике эпидемия идет на спад: за сутки власти КНР выявили лишь 40 заразившихся, 1535 человек выздоровели и только 22 - умерли. Таким образом, согласно китайской статистике, число случаев заражения остается на уровне 80,7 тыс. при 3119 умершем и ровно 58,6 тыс. выздоровевших. Возраст выздоравливающих при этом неуклонно растет: старейшим излечившимся стал 100-летний житель Уханя - города, с которого началась эпидемия.
По миру
Наиболее сильные региональные вспышки коронавируса в мире, если не считать КНР, по-прежнему отмечаются в Италии, Южной Корее и Иране, где количество заразившихся составляет по 6-7 тыс. Стремительно приближаются к ним Франция с 1126 и Германия с 902 заразившимися. При этом Италия занимает второе место после Китая по количеству умерших: здесь вызываемое коронавирусом заболевание или его последствия унесли жизни 366 человек.
Распространение инфекции оказывает влияние и на религиозную жизнь. В воскресенье Папа Римский впервые обратился к верующим с проповедью в режиме видеотрансляции, а не из окна Апостольского дворца в Ватикане. Также Конференция итальянских епископов отменила вплоть до 3 апреля все мессы и обряды, включая венчания и похороны, несмотря на Великий пост у католиков.
Французские власти запретили публичные собрания, рассчитанные более чем на 1 тыс. участников, и вовсе любые - в зонах распространения инфекции, департаментах Уаза и Юра.
В Израиле руководство страны запретило въезд всем иностранцам, которые оказывались в последние две недели в странах, где распространяется вирус. Собственных же граждан власти обязали отправляться в 14-дневный карантин - но только если те побывали в последнее время в Египте, где за несколько дней резко выросло число заболевших.
В России
В России за последние сутки зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные из Калининградской, Московской и Белгородской областях в течение последних двух недель посещали Италию. Одна россиянка помещена в изолированный бокс в Калининграде. Жительницу Белгорода доставили в одну из столичных больниц, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
По данным оперативного штаба, всего в России было зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 у граждан РФ, вернувшихся из Италии, два у граждан КНР и один у гражданина Италии. Один россиянин и два гражданина Китая выздоровели.
Эпидемия и экономика
Вспышка вируса постепенно становится определяющим для мировой экономики фактором - путем снижения спроса на сырье, сокращения транспортных перевозок, неуверенности рынков. На фоне отсутствия договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+ - Россия и Казахстан не поддержали дополнительное снижение нефтедобычи - стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 33,4% - до $33,94 за баррель. В последний раз цена нефти находилась ниже $34 за баррель только в феврале 2016 года. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI также опустилась - на 34,9%, до $30,5 за баррель.