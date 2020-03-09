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Распространение коронавируса нового типа

Первый за время карантина в КНДР спецрейс с иностранцами прибыл во Владивосток из Пхеньяна

На его борту находились 60 человек, среди которых были и 13 российских граждан

ВЛАДИВОСТОК, 9 марта. /ТАСС/. Первый за время объявленного в КНДР карантина из-за коронавируса спецрейс авиакомпании Air Koryo прилетел в понедельник утром из Пхеньяна во Владивосток. О прибытии рейса сообщается на сайте аэропорта Владивостока.

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"Рейс JS 271 Пхеньян Air Koryo прибыл в 10:49 (03:49 мск)", - следует из данных онлайн-табло.

На борту самолета, как сообщалось ранее, находились около 60 иностранцев, решивших покинуть народную республику на время карантина. В частности, спецрейсом из Пхеньяна во Владивосток вылетели 13 российских граждан. Как пояснили ТАСС в посольстве России в КНДР, это сотрудники, у которых закончились командировки, а также члены их семей.

Дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии приняли решение полностью приостановить свою работу на время объявленного карантина и вывезти всех своих сотрудников из Пхеньяна. Частично сократили свой персонал и ряд международных организаций в связи с тем, что выполнение многих гуманитарных программ приостановлено в условиях карантина.

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.

 

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КНДРГерманияРоссияКитайФранцияШвейцарияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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