Эксперт: эпидемия нового коронавируса продлится в странах мира по меньшей мере до июня

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года. Такой прогноз в понедельник дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня", - приводит его заявление, сделанное на конференции эпидемиологов Китая, газета "Жэньминь жибао". "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР - прим. ТАСС) к пресечению привозных случаев", - добавил Чжун Наньшань.