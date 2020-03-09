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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: эпидемия нового коронавируса продлится в странах мира по меньшей мере до июня

После ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля перенаправят от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года. Такой прогноз в понедельник дал глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

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"Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня", - приводит его заявление, сделанное на конференции эпидемиологов Китая, газета "Жэньминь жибао". "В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза (из КНР - прим. ТАСС) к пресечению привозных случаев", - добавил Чжун Наньшань.

 

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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