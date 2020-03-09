СМИ: глава Колумбии отказался от рукопожатий для профилактики коронавируса

БОГОТА, 9 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кулемякин/. Президент Колумбии Иван Дуке принял решение отказаться от традиционного рукопожатия во время встреч со своими советниками и другими чиновниками в качестве средства для профилактики коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета El Tiempo .

По ее данным, отказаться от подобной практики Дуке решил после того, как в минувшую пятницу, 6 марта, в стране был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. Во время рабочих встреч, которые прошли на выходных, глава Колумбии приветствовал гостей касанием локтями.

Отмечается, что таким жестом президент проявляет уважением к подчиненным и вместе с тем заботится о своем здоровье.

2 марта мировые СМИ облетело видео, на которых видно, как министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер на мероприятии в Берлине не стал пожимать руку канцлера страны Ангелы Меркель. Как сообщила медиакомпания Deutsche Welle, поведение главы ведомства связано с мерами предосторожности из-за коронавируса.

Ранее санитарные ведомства ряда стран, в том числе Австрии, Грузии, Франции, Хорватии, Швейцарии рекомендовали гражданам, среди прочих мер предосторожности, воздержаться от рукопожатий.