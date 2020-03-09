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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии число заразившихся новым коронавирусом увеличилось за сутки с 99 до 112

На наличие вируса в Австрии были проверены 4,7 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 99 до 112. Об этом сообщило в понедельник Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в утренней сводке.

На наличие вируса в Австрии были проверены 4,7 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися людьми. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Австрии. Смертельных случаев пока не зарегистрировано.

Австрия в качестве меры борьбы с распространением вируса ввела выборочный санитарный контроль на границе с Италией, отменила прямые авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею, а также Милан и Болонью.

 

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АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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