Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии возросло до 1112

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 265 и достигло 1112. Об этом сообщил в понедельник научно-исследовательский Институт имени Роберта Коха (RKI) в своей ежедневной сводке.

Больше всего заразившихся - 484 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В Баварии 256 инфицированных, в Баден - Вюртемберге - 199. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16. Как заявили в RKI, риск заражения остается умеренным. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее говорил, что пик распространения заболевания в стране еще не пройден. Также он заявлял, что в 80% случаев болезнь у пациентов протекает в легкой форме или вообще без симптомов.

Накануне Шпан рекомендовал отменить все массовые мероприятия численностью более 1 тыс. человек.