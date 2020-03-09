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Распространение коронавируса нового типа

В Азербайджане в ходе операции против спекулянтов изъяли более 1 млн медицинских масок

Задержаны двое граждан Китая, трое граждан Ирана, а также пять граждан Азербайджана

БАКУ, 9 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Азербайджана пресекли деятельность организованных группировок, пытавшихся организовать продажу медицинских масок по спекулятивным ценам, а также вывезти их из страны контрабандным путем. У правонарушителей, среди которых были и иностранные граждане, изъято более 1 млн масок. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.

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"Сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД проведены комплексные оперативные мероприятия против лиц, пытавшихся, воспользовавшись растущим спросом в стране на медицинские маски (из-за коронавируса), организовать их продажу по ценам, в несколько превышающим реальную стоимость, а также вывезти их за пределы страны контрабандным путем, разоблачены несколько групп, в которые входили и иностранные граждане, все их члены задержаны", - говорится в сообщении.

В частности, по данным МВД, при попытке продать большое количество медицинских масок по спекулятивным ценам задержаны трое граждан Ирана, а также группа из пяти граждан Азербайджана. В рамках другой операции задержаны двое граждан Китая, которые при пособничестве местного жителя закупили большое количество медицинских масок и собирались отправить их в свою страну.

"В результате принятых мер у членов группировок в качестве вещественного доказательства изъяты 1 млн 50 тыс. медицинских масок", - говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил, что все, кто будут создавать в стране искусственный дефицит защитных масок, понесут наказание по всей строгости закона.

В Азербайджане на данный момент выявлено девять случаев случаев заражения коронавирусом. Один из заразившихся - гражданин России. Все они ранее побывали в Иране.

Теги
АзербайджанИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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