Правящая коалиция Германии согласовала прием до 1,5 тыс. беженцев младше 14 лет

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Правящая коалиция ФРГ, состоящая из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократической партии Германии, согласовала прием до 1,5 тыс. беженцев, которые находятся в настоящее время в Греции. Соответствующее решение было принято на заседании в ночь на понедельник, сообщает DPA .

Германия готова помочь несовершеннолетним мигрантам в возрасте до 14 лет.

Условием для такого шага станет условная европейская инициатива. Именно в рамках этой инициативы ФРГ будет готова принимать беженцев из переполненных греческих миграционных лагерей. На одиночные шаги без содействия других стран ЕС Берлин не готов.

Ситуация с беженцами на внешних границах ЕС обострилась на фоне ситуации в Сирии. Там в конце февраля погибли 36 турецких военнослужащих, и Анкара заявила, что больше не будет останавливать стремящихся попасть в Европу беженцев из Сирии.