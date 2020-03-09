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Правящая коалиция Германии согласовала прием до 1,5 тыс. беженцев младше 14 лет

Агентство DPA отметило, что условием для такого шага станет условная европейская инициатива, на одиночные шаги без содействия других стран ЕС Берлин не готов

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Правящая коалиция ФРГ, состоящая из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократической партии Германии, согласовала прием до 1,5 тыс. беженцев, которые находятся в настоящее время в Греции. Соответствующее решение было принято на заседании в ночь на понедельник, сообщает DPA.

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Германия готова помочь несовершеннолетним мигрантам в возрасте до 14 лет.

Условием для такого шага станет условная европейская инициатива. Именно в рамках этой инициативы ФРГ будет готова принимать беженцев из переполненных греческих миграционных лагерей. На одиночные шаги без содействия других стран ЕС Берлин не готов.

Ситуация с беженцами на внешних границах ЕС обострилась на фоне ситуации в Сирии. Там в конце февраля погибли 36 турецких военнослужащих, и Анкара заявила, что больше не будет останавливать стремящихся попасть в Европу беженцев из Сирии.

Теги
ГерманияГреция
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