В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 30

ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии за сутки увеличилось на 7, до 30. Об этом сообщил в понедельник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

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"В Финляндии зафиксировано семь новых случаев заражения. Всего к настоящему моменту установлено 30 случаев", - подчеркнул институт.

Большинство заразившихся проживает в столичном регионе страны, однако случаи инфицирования зафиксированы и в целом ряде других регионов. Первый случай был выявлен еще в декабре, заразившаяся гражданка Китая выздоровела.