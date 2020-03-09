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Распространение коронавируса нового типа

В Финляндии число случаев заражения коронавирусом возросло до 30

Большинство заразившихся проживает в столичном регионе страны

ХЕЛЬСИНКИ, 9 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии за сутки увеличилось на 7, до 30. Об этом сообщил в понедельник финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

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"В Финляндии зафиксировано семь новых случаев заражения. Всего к настоящему моменту установлено 30 случаев", - подчеркнул институт.

Большинство заразившихся проживает в столичном регионе страны, однако случаи инфицирования зафиксированы и в целом ряде других регионов. Первый случай был выявлен еще в декабре, заразившаяся гражданка Китая выздоровела.

 

Теги
ФинляндияРаспространение коронавируса нового типа
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