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Распространение коронавируса нового типа

В Иране семь человек умерли, выпив метанол как лекарство от коронавируса

В прокуратуре провинции Альборз сообщили, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса"

ТЕГЕРАН, 9 марта. /ТАСС/. Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

"Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя", - цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".

Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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