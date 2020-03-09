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Распространение коронавируса нового типа

Сотрудник НАТО заразился коронавирусом

Он вернулся из отпуска в северной Италии, а сейчас находится дома в самоизоляции

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудник НАТО заразился коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В заявлении сказано, что он вернулся из отпуска в северной Италии, почувствовал себя нехорошо и был обследован из-за появления симптомов лихорадки.

В документе также говорится, что в настоящее время сотрудник находится дома в самоизоляции. Всех его коллег, которые ранее перешли на работу из дома, и сотрудников штаб-квартиры НАТО незамедлительно проинформировали после получения результата. В альянсе продолжают следить за ситуацией и принимать необходимые меры.

 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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