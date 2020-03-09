МИД Китая создал центр по противодействию въезда в страну инфицированных коронавирусом

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая создало Чрезвычайный центр по предотвращению угрозы ввоза случаев заражения новым коронавирусом из-за рубежа. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте МИД КНР заявлении.

"В целях координации усилий по борьбе с эпидемией коронавируса за рубежом, а также предотвращения угрозы ввоза случаев заражения из-за рубежа Министерство иностранных дел Китая создало Чрезвычайный центр по предотвращению угрозы ввоза случаев заражения новым коронавирусом из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Как уточняется, центр "будет вести круглосуточную работу, собирать и анализировать информацию о вспышках коронавируса, связываться и координировать местные органы власти, связываться с консульствами иностранных государств, прикладывать усилия по борьбе с распространением и профилактике коронавируса".

В задачи центра также войдет координация проверок и карантина для прибывающих из-за рубежа, предотвращение трансграничного распространения заболевания, укрепление защиты китайских соотечественников за рубежом и другие меры по борьбе с эпидемией коронавируса.

В документе отмечается, что на открытии центра присутствовал глава МИД КНР Ван И, который призвал "все стороны работать с высокой ответственностью, содействовать консолидации национальных усилий в борьбе с эпидемией".