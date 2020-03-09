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В Карачаевске откроется первый центр комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами

С детьми в нем будут работать 15 специалистов, среди которых психологи, логопеды, массажисты, инструкторы лечебной физической культуры, социальные и музыкальные педагоги

ЧЕРКЕССК, 9 марта. /ТАСС/. Первый в Карачаевске (Карачаево-Черкесская Республика) социальный центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей откроется этой весной. Об этом ТАСС рассказала руководитель центра Мадина Канаматова.

"Детский реабилитационный центр "Дорогою добра" для деток с ограниченными возможностями здоровья откроется в Карачаевске весной этого года. В центре будет осуществляться весь спектр услуг для адаптации детей", - сказала Канаматова.

Она пояснила, что это первый подобный проект для Карачаевского городского округа. В центре "Дорогою добра" будут работать 15 специалистов, в том числе психологи, логопеды, массажисты, инструкторы лечебной физической культуры, социальные и музыкальные педагоги.

Канаматова отметила, что также в центре организуют работу для поддержки родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Активная работа будет проводиться и с родителями. Будут создаваться специальные группы, с ними будут проводить беседы наши психологи, у нас также создана сенсорная комната (специально оборудованное помещение для воздействия на все органы чувств)", - сказала она.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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