Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 17 до 20 за последние сутки, трое новых инфицированных находятся в Москве, все посещали Италию в последние две недели. Об этом в понедельник сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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"За последние сутки в России зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в городе Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. <...> В РФ на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса раздутой. По ее словам, если бы существовала угроза эпидемии гриппа, были бы приняты меры, аналогичные тем, что принимаются для предупреждения распространения коронавируса.