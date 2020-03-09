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Распространение коронавируса нового типа
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В ОАЭ среди заразившихся коронавирусом есть россиянин

Всего в стране выявили 14 новых случаев заражения

КАИР, 9 марта. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, среди инфицированных - гражданин России. Об этом сообщило в понедельник Министерство здравоохранения ОАЭ, передает информационное агентство WAM.

"В числе зараженных - четверо эмиратцев, трое итальянцев, двое бангладешцев, двое непальцев, россиянин, индиец и сириец, - говорится в сообщении ведомства. - Эти случаи были выявлены в результате обследования тех, кто контактировал с ранее заболевшими и взятыми на карантин".

Ранее сообщалось о 45 случаях заражения новым коронавирусом в Эмиратах. В начале марта вирус был подтвержден у двоих российских спортсменов, которые участвовали в многодневной велогонке "Тур ОАЭ - 2020". Два финальных этапа соревнований были отменены после того, как был обнаружен коронавирус у итальянских велогонщиков.

Теги
ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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