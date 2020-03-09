Состояние здоровья троих инфицированных коронавирусом в Москве удовлетворительное

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Трое заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Москве лечатся в стационарах, они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По информации штаба, всего вместе с тремя новыми заболевшими в настоящее время в столице подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был успешно выписан из больницы после полного выздоровления.

"Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, один - в больничный комплекс в Коммунарке. У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - сообщили в штабе, добавив, что "все три новых заболевших коронавирусом в Москве находятся в удовлетворительном состоянии".

Заболевшие и окружение

Там уточнили, что в настоящий момент уже установлена большая часть контактных лиц заболевших, с ними связываются медицинские работники, чтобы у всех них взять пробы для проведения анализа.

"Двое заболевших - семейная пара, они не посещали работу и не контактировали с большим количеством людей вплоть до момента госпитализации. Третья пациентка ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами - они находятся под медицинским наблюдением. Муж пациентки госпитализирован вместе со своей женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре", - пояснили в штабе.

Кроме того, пассажирам рейсов, которыми летели заболевшие, оперативно была сделана адресная СМС-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. В службу скорой уже поступают звонки от пассажиров, каждого осмотрит врач, у них возьмут анализы. В штабе призвали всех, кто летел рейсом SU-2417 Милан - Москва 26 февраля и рейсом DP-804 Бергамо - Москва 1 марта, не выходить из дома и вызвать врача.

В больничном комплексе в Коммунарке находится пациентка Жительница Белгорода, которая вернулась из Италии, и у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания в Белгородской области 8 марта.