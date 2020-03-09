{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Состояние здоровья троих инфицированных коронавирусом в Москве удовлетворительное

Всего в столице подтверждено девять случаев заболевания, одного пациента выписали из больницы после полного выздоровления

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Трое заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Москве лечатся в стационарах, они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили журналистам в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

По информации штаба, всего вместе с тремя новыми заболевшими в настоящее время в столице подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был успешно выписан из больницы после полного выздоровления.

"Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, один - в больничный комплекс в Коммунарке. У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме. Одна пациентка находится в состоянии средней тяжести. Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - сообщили в штабе, добавив, что "все три новых заболевших коронавирусом в Москве находятся в удовлетворительном состоянии".

Заболевшие и окружение

Там уточнили, что в настоящий момент уже установлена большая часть контактных лиц заболевших, с ними связываются медицинские работники, чтобы у всех них взять пробы для проведения анализа.

"Двое заболевших - семейная пара, они не посещали работу и не контактировали с большим количеством людей вплоть до момента госпитализации. Третья пациентка ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами - они находятся под медицинским наблюдением. Муж пациентки госпитализирован вместе со своей женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре", - пояснили в штабе.

Кроме того, пассажирам рейсов, которыми летели заболевшие, оперативно была сделана адресная СМС-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. В службу скорой уже поступают звонки от пассажиров, каждого осмотрит врач, у них возьмут анализы. В штабе призвали всех, кто летел рейсом SU-2417 Милан - Москва 26 февраля и рейсом DP-804 Бергамо - Москва 1 марта, не выходить из дома и вызвать врача.

В больничном комплексе в Коммунарке находится пациентка Жительница Белгорода, которая вернулась из Италии, и у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Роспотребнадзор сообщил о случае заболевания в Белгородской области 8 марта.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Сотрудник НАТО заразился коронавирусом
Он вернулся из отпуска в северной Италии, а сейчас находится дома в самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС