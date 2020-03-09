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Распространение коронавируса нового типа
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Число стран, где было выявлено заражение коронавирусом, достигло 100

Последней страной, где было подтверждено заражение, стал Бруней

ТАСС, 9 марта. Число государств, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом нового типа, достигло 100. Об этом свидетельствуют сводные данные ТАСС о странах, где выявлена инфекция.

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Последней страной, где было подтверждено заражение, стал Бруней. Информацию об этом передало агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство здравоохранения страны. По его данным, коронавирус обнаружен у 53-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Малайзии. В настоящее время заболевший проходит лечение, его состояние оценивается как стабильное.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в 104 странах и территориях зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Однако на онлайн-карте ВОЗ не учитываются Бруней и Парагвай, власти которого сообщили о первом заболевшем 7 марта, но отмечены четыре заморские территории Франции и две - Великобритании.

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Распространение коронавируса нового типа
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