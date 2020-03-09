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Актрису Галину Киндинову госпитализировали в Москве

Ее поместили в больницу из-за давления

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Галина Киндинова поместили в Боткинскую больницу в Москве. Об этом в понедельник сообщил ТАСС супруг актрисы народный артист РСФСР Евгений Киндинов.

"Она сейчас в Боткинской больнице обследуется. Был скачок давления. Я рядом с ней нахожусь", - сказал он.

По его словам, врачи наблюдают за Киндиновой три дня. "Я не думаю, что это надолго", - отметил артист.

Галина Киндинова родилась 28 марта 1944 года. Окончила Школу-студию МХАТ, по окончании которой принята в труппу МХАТ. После разделения театра осталась в МХТ им. Чехова. Играла в спектаклях Кирилла Серебренникова "Лес", Марины Брусникиной "Деревня дураков", Марка Розовского "Амадей". Снимается также в кино, среди ее работ: "Приваловские миллионы", "Талант", "Мятеж", "Татуированная роза".

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