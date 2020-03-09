Латвийские антифашисты проведут акцию протеста против шествия легионеров "Ваффен СС"

РИГА, 9 марта. /ТАСС/. Латвийские антифашисты проведут акцию протеста против публичных мероприятий по случаю дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта, который не входит в официальный перечень памятных дат республики. Всего в этом году в Рижскую думу подано три заявки на проведение мероприятий в центре столицы.

Как сообщает в понедельник местное агентство LETA со ссылкой на столичное самоуправление, организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - "Даугавские ястребы в Латвии" - намерена провести в центре города традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников-радикалов к памятнику Свободы. На площади у монумента также планируется провести собрание "Общества в поддержку национальных воинов".

Латвийский антинацистский комитет со своей стороны проведет около церкви Петра в Старой Риге пикет памяти жертв "Ваффен СС". В нем также по традиции примут участие представители партии "Русский союз Латвии" (РСЛ). "Митинг антифашистов 16 марта пройдет в то же время и в том же месте, откуда к памятнику Свободы направится колонна легионеров и их сторонников. РСЛ пока добился хотя бы возможности сбалансировать ситуацию - впервые за минувшие годы не была отвергнута заявка на протестную акцию Латвийского антинацистского комитета", - сообщает эта политическая сила на своей странице в Facebook.

Представители РСЛ в начале февраля также передали властям республики обращение 38 депутатов Европарламента с требованием не разрешать проведения в Риге шествия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС". Кроме того, лидер партии и европарламентарий от Латвии Татьяна Жданок пригласила приехать в Ригу 16 марта членов ЕП, которые ранее подписали это обращение, чтобы принять участие в антинацистском митинге.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.