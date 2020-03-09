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Распространение коронавируса нового типа

АТОР рекомендовал россиянам досрочно покинуть горнолыжные курорты Италии

Всего на горнолыжном отдыхе в этой стране может находится несколько тысяч российских граждан

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Некоторые горнолыжные курорты Италии из-за коронавируса объявили о досрочной приостановке сезона, в связи с чем эксперты рекомендуют находящимся там россиянам перенести обратные вылеты на более ранние даты. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подъемники в самом большом горнолыжном регионе мира Доломиты-Суперски будут остановлены вечером 10 марта. На горнолыжных курортах в регионе Фриули - Венеция - Джулия подъемники будут остановлены 11 марта, сообщает АТОР. Сколько находится россиян конкретно на этих курортах, не уточняется, однако всего на горнолыжном отдыхе в Италии может находится несколько тысяч россиян, в том числе около 1,5-2 тыс. организованных туристов, говорится в сообщении АТОР.

"В связи с закрытием горнолыжных курортов Италии эксперты советуют россиянам рассмотреть целесообразность дальнейшего пребывания на отдыхе и задуматься о досрочном возвращении домой, например, перебронировав авиабилеты на более ранние даты", - отмечается в сообщении ассоциации.

Находящиеся на горнолыжных курортах Италии организованные российские туристы могут обсудить варианты досрочного прерывания тура с принимающей компанией, отметили в АТОР. Самостоятельным путешественникам рекомендуется уточнить актуальную информацию о статусе рейса у авиаперевозчика.

Туристы, у которых тур был забронирован на даты после 10 марта, могут обратиться к туроператору о переносе сроков поездки уже на следующий сезон или о перебронировании тура на другие направления, сообщили в АТОР.

Ростуризм 27 февраля рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию из-за нового коронавируса, а туроператорам - приостановить продажу туров в эту страну до нормализации эпидемиологической ситуации. Крупнейшие туроператоры объявили о приостановке продажи туров в Италию. Однако большинство уже находившихся в Италии россиян решили не прерывать отдых досрочно. Кроме того, часть путешественников, которая приобрела туры в Италию до рекомендации не посещать эту страну, решили не откладывать отдых.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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