Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Израиля вводят обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех возвращающихся в страну граждан, иностранцев же будут допускать только при наличии места, где они смогут провести в изоляции две недели. Об этом сообщила в понедельник государственная радиостанция Kan со ссылкой на официального представителя Минздрава.