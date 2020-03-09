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Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

Иностранцев будут допускать только при наличии места, где они смогут провести 14 дней в изоляции

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Израиля вводят обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех возвращающихся в страну граждан, иностранцев же будут допускать только при наличии места, где они смогут провести в изоляции две недели. Об этом сообщила в понедельник государственная радиостанция Kan со ссылкой на официального представителя Минздрава.

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ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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