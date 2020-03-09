В селе Майское Северной Осетии открылась амбулатория на 50 посещений в смену

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 марта. /ТАСС/. Амбулатория на 50 посещений в смену открылась в селении Майское Пригородного района Северной Осетии, стоимость строительства объекта составила 18,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"На территории республики были построены десять фельдшерско-акушерских пунктов и еще 36 новых объектов будут построены в ближайшее время. И дальше руководство Северной Осетии будет делать все, чтобы не только в здравоохранении, но и по другим направлениям создавались условия для каждого гражданина нашей республики", - цитирует пресс-служба главу региона Вячеслава Битарова.

В амбулатории созданы стоматологический, педиатрический, акушерский, прививочный и процедурный кабинеты. Функционирует дневной стационар. Кроме того, амбулатория располагает техникой для проведения ЭКГ-исследований. Глава республики поручил организовать лечебно-профилактический процесс так, чтобы исключить очереди, а также принять меры по обновлению автотранспорта, которым располагает учреждение.

Новая амбулатория построена в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие региона". Сметная стоимость нового объекта составила 18,6 млн рублей, из которых 17,6 млн рублей выделено из федерального бюджета, остальная сумма - из бюджета республики.

Всего в селении Майское проживает более 6 тыс. человек.