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Распространение коронавируса нового типа
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В Канаде зафиксировали первую смерть от коронавируса

Речь идет о мужчине, который проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зарегистрирован в Канаде. Об этом сообщила в понедельник журналистам представитель Минздрава провинции Британская Колумбия, где был зафиксирован летальный исход, Бонни Хенри.

"К сожалению, в Британской Колумбии отмечен первый случай смерти [человека, заразившегося коронавирусом]", - сказала она во время выступления, которое транслировали национальные телеканалы. По ее словам, речь идет о мужчине старше 80 лет, который проживал в Северном Ванкувере в доме престарелых. Он умер поздно вечером в воскресенье.

Представитель Минздрава добавила, что еще у двоих постояльцев дома престарелых выявлено наличие коронавируса и в настоящее время соответствующие тесты проходят все постояльцы и персонал учреждения. Первой заразилась опасным вирусом одна из сотрудниц дома престарелых, она находится на карантине.

Хенри также сообщила, что общее число инфицированных коронавирусом в Британской Колумбии сейчас составляет 32 человека. В последних двух случаях речь идет о женщине, которая недавно посещала Иран, и мужчине, приехавшем из Италии.

 

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КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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