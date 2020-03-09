В Дании число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки более чем вдвое

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом увеличилось за последние сутки в Дании более чем вдвое, достигнув 90 человек. Об этом в понедельник сообщает Управление безопасности пациентов королевства.

На острове Гренландия тестирование на COVID-19 проходят три пассажира, прилетевших туда из Дании. На Фарерских островах подтверждено два случая заболевания, 31 человек находится на карантине.

Ни одного смертельного случая в стране не зарегистрировано. Число изолированных составляет 770 человек.

В воскресенье в стране были подтверждены 35 случая заражения.

В минувшую пятницу власти призвали к отмене до конца марта всех мероприятий с участием более 1 тыс. человек. В целях предотвращения дальнейшего распространения заболевания Управление здравоохранения рекомендовало гражданам отказаться от рукопожатий, поцелуев, объятий и использовать иные формы приветствия.

МИД в свою очередь скорректировал рекомендации в отношении зарубежных поездок. Особое внимание ведомство обращает на необходимость проявлять предельную осторожность и бдительность. В первую очередь, предлагается отказаться, если в этом нет крайней необходимости, от путешествий в Китай, Иран, отдельные районы Южной Кореи и шесть регионов Италии.