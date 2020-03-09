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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 11

Один из заболевших является гражданином России

БАКУ, 9 марта. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Азербайджане, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабинете министров страны. Число инфицированных увеличилось до 11 человек.

"У двоих граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, выявлен факт заражения коронавирусом", - говорится в сообщении. По данным штаба, заразившиеся помещены в больницу особого режима, они чувствуют себя нормально, состояние стабильное.

Ранее в Азербайджане было выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших - гражданин России. Все инфицированные до этого побывали в Иране. "Состояние одного из них, гражданина Азербайджана 1938 года рождения, стабильно среднетяжелое, он находится под врачебным контролем, принимаются необходимые меры для улучшения состояния его здоровья. Состояние других пациентов, помещенных в больницу особого режима, стабильное", - уточнили в штабе.

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АзербайджанРаспространение коронавируса нового типа
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