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Премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране

Джузеппе Конте также объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© AP Photo/Alessandra Tarantino

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.

"Учитывая последние данные, рост заражений и смертей, мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны", - сказал Конте на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook. Он уточнил, что передвижения возможны только при наличии веских причин. Новые нормы вступят в силу 10 марта.

Кроме того, Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране.

 

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ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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