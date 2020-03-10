Российские школьники напишут итоговые контрольные по химии и истории 10-13 марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Одиннадцатиклассники российских школ напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) по истории и химии 10-13 марта, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Всероссийские проверочные работы по истории и химии для учащихся 11-х классов пройдут в российских школах 10-13 марта. Данные проверочные работы проводятся по решению школы и предназначены для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи ЕГЭ. Каждая школа может самостоятельно выбрать для себя удобную дату проведения проверочной работы в отведенном интервале. Варианты проверочных работ для каждой из школ будут генерироваться автоматически из банка оценочных средств ВПР", - говорится в сообщении.

Работы по истории проведут более 12 тыс. школ, по химии - 10,5 тыс. школ.

Контрольная по истории включает 12 заданий по истории России с древнейших времен до наших дней, а также по истории и культуре родного края. На ее выполнение дается 90 минут. Проверочная работа по химии содержит 15 заданий, на выполнение которых также отводится 90 минут. Школьникам разрешено использовать периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

В 2020 году контрольные проходят для учащихся 4-8-х классов и 11-х классов, всего в них примут участие почти 6,5 млн школьников из примерно 37 тыс. школ.