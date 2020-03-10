Программа "Человек и закон" отмечает 50-летие в эфире

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Общественно-политической телевизионной программе "Человек и закон" во вторник исполняется 50 лет. Летом 2020 года юбилей будут отмечать праздничным концертом в Москве с участием звезд российской эстрады, на сцене соберутся журналисты, их звездные герои и обычные люди, в жизни которых программа принимала участие, в рамках мероприятия также покажут самые резонансные сюжеты за всю историю, сообщили ТАСС в пресс-службе передачи.

"Человек и закон" выходит в эфир с 10 марта 1970 года. В советское время передача выходила в форматах тележурнала или правового видеоканала. Ведущими программы были Анатолий Безуглов и Юрий Краузе, с 1997 года - Алексей Пиманов. Еженедельно в эфире Первого канала в программе обсуждаются важнейшие события в политической, экономической и социальной жизни страны, основное правило - информация из первых рук и только проверенные факты.

В последние годы над программой работает команда молодых журналистов, корреспондентов, редакторов, продюсеров, которая на протяжении семи лет остается неизменной. "Это уникальный коллектив неравнодушных людей! Они каждую неделю включаются в беды и проблемы героев и даже за кадром не бросают их, а в 99% случаев доводят ситуацию до конца, - поделился с ТАСС руководитель и ведущий программы Алексей Пиманов. - Думаю, зрители чувствуют, что мы не фальшивые, что мы не стремимся просто развлечь и устроить шоу. Сейчас это так редко на телевидении".

Своей задачей создатели передачи считают реагирование на самые громкие новости в стране и мире, трезвый, всесторонний анализ событий, вызывающих общественный резонанс, предоставление объективной оценки происходящего, оперативной информации и подробностей. "Успех программы - в ее неповторимой тональности разговора со зрителем, в манере подачи материалов, - считает Пиманов. - Наша задача еще с середины 90-х - предельно актуализировать сюжеты. Есть "вечные темы", как мы их называем, но есть и расследования, которые четко откликаются на события, происходящие в стране за неделю. Это намного сложнее, чем делать "вечные темы", но мы стараемся".

Передача затрагивает сферы политики, экономики, коррупционные скандалы, проблемы "маленького человека", журналистские расследования, потребительские сюжеты, все, что напрямую касаются здоровья и личной безопасности людей.

В 2008 году руководство программы учредило правовой центр "Человек и закон". В нем работают юристы со всей страны, уникальные специалисты по ведению гражданских дел, уголовных и арбитражных процессов. Центр принимает обращения граждан по телефону, электронной почте, отвечает на запросы в социальных сетях. Зачастую дела, которые ведет центр, ложатся в основу сюжетов передачи.