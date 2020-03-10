Mail.ru Group запускает архив фотографий времен войны с технологией распознавания лиц

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group запускает фотоархив времен Великой Отечественной войны "Лица Победы", где с помощью технологии распознавания лиц можно найти родственников на старых снимках, размещенных в сети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

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"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Лица Победы" - проект Mail.ru Group, объединяющий в том числе "Почту Mail.ru", "облачную" платформу Mail.ru Cloud Solutions, а также социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Проект даст возможность участникам со всего мира найти архивные снимки с членами своей семьи, а также пообщаться с владельцами фотографий, например через почтовый сервис или соцсети Mail.ru Group.

Архив формируется из загруженных пользователями фотографий. Благодаря технологии Vision от Mail.ru, которая анализирует индивидуальные особенности лиц, участники проекта смогут найти своих родственников на фотографиях других пользователей. Система распознает людей на снимке и сможет отыскать другие фото с ними за несколько секунд. При этом программа учитывает все особенности архивных снимков: невысокое качество, черно-белую цветовую гамму и другие.

"Лица Победы" продолжает традицию прошлогоднего технологичного проекта Mail.ru Group, который также был запущен ко Дню Победы. Тогда мы запустили реставрацию военных фотографий при помощи технологий на основе нейросетей. Сейчас перед нами стоит еще более масштабная задача - создать первый в мире инновационный фотоархив времен войны, в котором можно будет найти недостающие страницы биографии своей семьи", - рассказала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Принять участие в проекте могут все, кто хранит фотографии своих родственников времен войны. Сканы или фото бумажных снимков можно загрузить в архив на сайте проекта (9may.mail.ru) или в специальном мини-приложении в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Сбор фотографий стартует в среду, 11 марта.

В рамках сотрудничества с Музеем Победы архив будет включен во всенародный исторический депозитарий - цифровой банк данных, хранящий личные истории миллионов участников войны. Любой желающий может узнать больше о героях войны, чьи истории собраны в депозитарии, на мультимедийной экспозиции "Лица Победы".