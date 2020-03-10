Роскачество составило рейтинг смарт-часов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило смарт-часы и составило рейтинг устройств. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Для этого Роскачество протестировало 24 модели смарт-часов девяти брендов. Диапазон цен исследованных устройств составил от 4 тыс. 600 рублей до 46 тыс. 400 рублей, при этом средняя стоимость умных часов составила 17 тыс. рублей. Гаджеты были проверены по более чем 200 показателям, включая удобство использования, возможность управления с телефона и эффективность функций контроля физической активности.

Лидерами рейтинга по итогам испытаний стали Garmin Forerunner 630, Samsung Galaxy Watch Active 2 (40mm) и Apple Watch Series 4. При этом эксперты пришли к выводу, что цена гаджета не является показателем качества: действительно, занявшая первое место модель оказалась самой дорогой, однако устройство со второй строчки оказалось дешевле более чем в два раза, отметили в Роскачестве.

Интересно, что лидеры общего зачета оказались лучшими не во всех категориях. Так, по точности пройденных шагов лидером стали часы Amazfit GTS, которые получили низкий общий рейтинг. Также хорошо себя проявили по этому показателю Garmin Vivoactive 3 и Apple Watch Series 4. В целом испытания показали, что значительная часть устройств ошибается с количеством пройденных шагов в большую сторону.

Идеально измеряют пройденное расстояние, по данным Роскачества, только два устройства - Garmin Forerunner 630 и Garmin vivoactive 4 45mm. При этом самые неточные результаты в этой категории тоже у смарт-часов Garmin, у модели Vivomove 3S.

Половина протестированных моделей не точно определяет сердечный ритм пользователя, причём абсолютно точных часов в этой категории не было вообще. Сильнее всего устройства ошибаются в подсчете при легкой тренировке. Лучшие результаты по этому показателю продемонстрировали Apple Watch Series 5 и Garmin Vivamove 3S.

Треть проверенных гаджетов не умеет отслеживать набор высоты. Лучшим здесь стало устройство Apple Watch Series 5.

Лучше всего синхронизируются со смартфоном Apple Watch Series 4 и Watch Series 5, немного им уступают часы Samsung Galaxy Watch 42mm и Galaxy Watch 46mm. При этом управление камерой смартфона с часов есть только у моделей Apple.

Наибольший "арсенал" для управления музыкой с часов продемонстрировали Samsung Galaxy Watch 42mm. Голосовое управление присутствует лишь у трети устройств, при этом отличники - только модели Apple. Остальные либо не разбирают команды, либо не могут выполнить запрос.

Чуть более часа и быстрее других моделей заряжаются часы Garmin Vivosport, больше трех часов и медленнее всех - Samsung Galaxy Watch 42mm. Что касается продолжительности работы, то часы Garmin Forerunner 935 можно проносить без подзарядки почти 20 суток, тогда как Apple Watch Series 5 придется заряжать уже через сутки с небольшим. В целом самыми многофункциональными часами стали две модели Garmin - Vivoactive 4 45mm и Venu. Самой малофункциональной моделью тоже стали часы от бренда Garmin - Vivomove 3S.

Безопасность всех часов эксперты Роскачество оценили на отлично: при передаче данные шифруются, а требования к паролям обеспечивают их надежность.