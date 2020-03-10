{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госархив подготовит выставку к 100-летию дипломатических отношений России и Турции

Научный руководитель Госархива Сергей Мироненко отметил, что у России и Турции непростая история взаимоотношений, но есть сферы, где сотрудничество всегда шло продуктивно, независимо от политической обстановки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Государственный архив РФ планирует подготовить выставку к столетию дипломатических отношений между Россией и Турцией. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал научный руководитель Госархива, историк Сергей Мироненко.

"Мы планируем выставку, посвященную столетию дипломатических отношений с Турцией. Планируем большую историческую часть, ведь у России и Турции довольно длительная история отношений", - рассказал он, отметив, что дата проведения экспозиции пока не определена.

"Есть концепция, которая разработана Государственным архивом РФ. В архиве работает наш выдающийся дипломат, доктор исторических наук Петр Владимирович Стегний, который довольно долго был послом России в Турции. Совместно мы готовим концепцию, Стегний большой знаток Востока. Надеемся, что получится небезынтересная выставка", - поделился Мироненко.

По его словам, у России и Турции непростая история взаимоотношений, но есть сферы, где сотрудничество всегда шло продуктивно, независимо от политической обстановки, это касается культурных и научных связей.

5 марта президент Турции Тайип Эрдоган пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить республику по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Из истории

Россия и Турция в 2020 году отмечают 100-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Произошло это 2 июня 1920 года, когда нарком иностранных дел Советской России Георгий Чичерин направил ответное письмо основателю Турецкой Республики Кемалю Ататюрку, выступившему с инициативой "установить постоянные отношения и заложить прочный фундамент дружбы, которая объединит турецкий и русский народы".

Россия была единственной страной, оказавшей правительству Ататюрка безвозмездную помощь в 10 млн золотых рублей, а также первым государством, признавшим независимость Турции и подписавшим с ней 16 марта 1921 года "Договор о дружбе и братстве".

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Бостоне отменили парад на День святого Патрика из-за коронавируса
Ранее власти Ирландии по той же причине отменили парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти в Дублине 17 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС