Госархив подготовит выставку к 100-летию дипломатических отношений России и Турции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Государственный архив РФ планирует подготовить выставку к столетию дипломатических отношений между Россией и Турцией. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал научный руководитель Госархива, историк Сергей Мироненко.

"Мы планируем выставку, посвященную столетию дипломатических отношений с Турцией. Планируем большую историческую часть, ведь у России и Турции довольно длительная история отношений", - рассказал он, отметив, что дата проведения экспозиции пока не определена.

"Есть концепция, которая разработана Государственным архивом РФ. В архиве работает наш выдающийся дипломат, доктор исторических наук Петр Владимирович Стегний, который довольно долго был послом России в Турции. Совместно мы готовим концепцию, Стегний большой знаток Востока. Надеемся, что получится небезынтересная выставка", - поделился Мироненко.

По его словам, у России и Турции непростая история взаимоотношений, но есть сферы, где сотрудничество всегда шло продуктивно, независимо от политической обстановки, это касается культурных и научных связей.

5 марта президент Турции Тайип Эрдоган пригласил главу российского государства Владимира Путина посетить республику по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Из истории

Россия и Турция в 2020 году отмечают 100-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. Произошло это 2 июня 1920 года, когда нарком иностранных дел Советской России Георгий Чичерин направил ответное письмо основателю Турецкой Республики Кемалю Ататюрку, выступившему с инициативой "установить постоянные отношения и заложить прочный фундамент дружбы, которая объединит турецкий и русский народы".

Россия была единственной страной, оказавшей правительству Ататюрка безвозмездную помощь в 10 млн золотых рублей, а также первым государством, признавшим независимость Турции и подписавшим с ней 16 марта 1921 года "Договор о дружбе и братстве".