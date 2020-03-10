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Новое здание Госархива РФ в Обнинске построят к 2022 году

Новый филиал будет рассчитан на 12 млн дел

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Филиал Государственного архива РФ планируется открыть в городе Обнинске Калужской области в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Государственного архива РФ, историк Сергей Мироненко в преддверии отмечаемого во вторник Дня архивов.

"Сейчас проходит государственная экспертиза проекта, и мы должны в этом году начать строительство. Я думаю, в 2022 году совершенно реально [завершить строительство]", - сказал он.

По словам Мироненко, новый филиал будет обладать всеми функциональными возможностями для работы с историческими документами. "Новый филиал рассчитан на 12 млн дел. Будет создан мощнейший центр данных, где будут находиться электронные документы, также мы будем наращивать процесс сканирование документов", - заметил научный руководитель Госархива.

Он подчеркнул, что архивное дело все больше переходит на режим работы в электронных форматах. "Две трети запросов о предоставлении архивных материалов мы получаем через электронную почту. Человек, сидя дома за компьютером, запрашивает необходимые ему материалы, и к его приходу в читальный зал они уже подготовлены. Так он экономит время. Развита система сканирования. Теперь исследователь может прийти со своим фотоаппаратом или даже со сканером и за умеренную плату осуществить фотографирование. Идет очень важный, незаметный для посетителя-исследователя процесс компьютеризации внутриархивных процессов", - сказал Мироненко.

Научный руководитель также добавил, что компьютеризация помогает и работникам архива четко отслеживать выдачу документов, чтобы избежать ошибок при их хранении.

День архивов

Решением коллегии Федеральной Архивной службы России в 2003 году установлен профессиональный праздник работников архивов, отмечаемый ежегодно 10 марта. Датой празднования выбран день 28 февраля (10 марта) 1720 года. В этот день Петр I подписал государственный акт "Генеральный регламент", который определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса. Этот указ Петра I положил начало государственной российской архивной службе, которая в 2020 году отмечает свое 300-летие.

Теги
РоссияКалужская область
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