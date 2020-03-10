В Бостоне отменили парад на День святого Патрика из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Бостона (штат Массачусетс) в связи с распространением коронавируса приняли решение отменить парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти 15 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter мэра Бостона Мартина Уолша.

"Бостонский парад в День святого Патрика, запланированный на 15 марта 2020 года, отменен. Данное решение принято ради предосторожности с целью сделать все необходимое для обеспечения здоровья и безопасности горожан", - пояснил градоначальник.

Как информировал в понедельник телеканал RTE, власти Ирландии по той же причине отменили крупнейший в стране парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти в Дублине 17 марта. Такие же парады не состоятся в других крупных городах Ирландии - Корке и Уотерфорде.

День святого Патрика - покровителя Ирландии - отмечается 17 марта и традиционно сопровождается праздничными парадами.