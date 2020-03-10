{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Бостоне отменили парад на День святого Патрика из-за коронавируса

Ранее власти Ирландии по той же причине отменили парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти в Дублине 17 марта

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Бостона (штат Массачусетс) в связи с распространением коронавируса приняли решение отменить парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти 15 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter мэра Бостона Мартина Уолша.

На эту тему
Премьеры, показы, карнавалы. Какие мировые события пострадали от нового коронавируса

"Бостонский парад в День святого Патрика, запланированный на 15 марта 2020 года, отменен. Данное решение принято ради предосторожности с целью сделать все необходимое для обеспечения здоровья и безопасности горожан", - пояснил градоначальник.

Как информировал в понедельник телеканал RTE, власти Ирландии по той же причине отменили крупнейший в стране парад в честь Дня святого Патрика, который должен был пройти в Дублине 17 марта. Такие же парады не состоятся в других крупных городах Ирландии - Корке и Уотерфорде.

День святого Патрика - покровителя Ирландии - отмечается 17 марта и традиционно сопровождается праздничными парадами.

 

Теги
СШАИрландияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
За сутки коронавирусом в Китае заразились 19 человек
По данным госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, выздоровели 1297 пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС