Эвакуированные спецрейсом из КНДР во Владивосток дипломаты вылетели в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Российские и иностранные дипломаты, эвакуированные спецрейсом во Владивосток из Пхеньяна в понедельник, вылетели в Москву. Об этом сообщили ТАСС во вторник в представительстве МИД во Владивостоке.

На борту самолета, как сообщалось ранее, находились 80 дипломатов и членов их семей, решивших покинуть КНДР на время карантина по новому коронавирусу. Среди них - 13 российских граждан.

"Вчера после прибытия во Владивосток все сразу отправились в Москву", - пояснили в представительстве.

Согласно официальной информации министерства, в связи с карантином в Пхеньяне приостановили работу дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии. Также из страны выехали польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине.

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.