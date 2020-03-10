В Японии за скупку и перепродажу масок будут сажать в тюрьму

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться в Японии тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до 1 млн иен ($9,8 тыс.) или сочетанием обоих наказаний. Эта мера вводится в действие с 15 марта, сообщило во вторник министерство экономики, торговли и промышленности страны.

В его официальном объявлении поясняется, что в Японии по-прежнему разрешена перепродажа масок за ту же цену, за которую они были куплены. Их можно также бесплатно раздавать членам семьи и знакомым.

Запрет на перепродажу медицинских масок вводится на основании закона от 1973 года, который был принят для предотвращения нехватки товаров массового спроса, которые стали тогда панически скупать на фоне т.н. нефтяного шока, вызвавшего резкий рост цен на бензин и другую продукцию. Ранее власти уже попросили операторов интернет-аукционов не выставлять маски на продажу. С началом распространения нового коронавируса их там регулярно предлагают покупателям по ценам в десятки раз выше розничных. В то же время из обычной продажи маски практически исчезли.

Нехватка во многом связана с тем, что ранее до 70% медицинских масок в Японии импортировались из Китая, откуда поставки сейчас прекратились в связи с мощной вспышкой коронавируса в самой КНР. Власти в Токио работают с местными производителями с тем, чтобы довести выпуск этой продукции до более 600 млн штук в месяц, однако дефицит пока сохраняется.

К настоящему времени в Японии отмечены более 1200 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 16 человек.