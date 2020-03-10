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Распространение коронавируса нового типа

Трамп не проходил обследование на выявление коронавируса

В Белом доме сообщили, что у президента США "не было длительных тесных контактов ни с кем, у кого бы было подтверждено COVID-19"

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не проходил медицинское обследование на выявление коронавируса в связи с тем, что он не контактировал с носителями этой инфекции. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Президент не проходил обследование на COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), поскольку у него не было длительных тесных контактов ни с кем, у кого бы было подтверждено COVID-19, у него нет симптомов [заболевания]. Состояние здоровья президента Трампа остается отличным, и его врач продолжит внимательно следить за ним", - отметила пресс-секретарь.

В понедельник вице-президент США Майкл Пенс также отметил, отвечая на вопросы журналистов, что не проходил обследование на выявление коронавируса.

Глава государства общался с законодателями-республиканцами после того, как те контактировали с носителем инфекции на конференции консервативных кругов Республиканской партии США, прошедшей в период с 26 по 29 февраля в штате Мэриленд. Как отметили организаторы конференции, инфицированный не имел доступа к Трампу. При этом один из ее организаторов контактировал как с этим человеком, так и с Трампом.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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