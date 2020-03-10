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"Ъ": в России готовят законопроект о штрафах за противоправный контент в интернете

Как отмечает "Коммерсантъ", такая инициатива, в частности, защитит детей от пропаганды наркомании и экстремизма

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре и Лига безопасного интернета (ЛБИ) разрабатывают законопроект о введении штрафов для соцсетей и интернет-компаний за распространение противоправного контента. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на комитет.

Как отмечает издание, такая инициатива, в частности, защитит детей от пропаганды наркомании и экстремизма в интернете.

В компании Mail.ru Group, мнение которой приводит газета, считают, что законопроект вреден и нереализуем, так как противоречит правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции. В компании также отметили, что модераторы ежемесячно удаляют сотни тысяч опасных и противоречащим правилам площадки постов.

В Google отказались от комментариев, пишет газета. "Яндекс" и Twitter не ответили на запрос "Коммерсанта". В Роскомнадзоре сообщили, что ведомство не принимало участия в подготовке замечаний к законопроекту.

5 марта на заседании Общественной палаты РФ директор ЛБИ Екатерина Мизулина отмечала, что в настоящее время дети в российских регионах продолжают сталкиваться в интернете с большим количеством запрещенной информации.

По данным "Коммерсанта", в 2018 году подобная инициатива уже обсуждалась, однако штрафы так и не были введены.

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Россия
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