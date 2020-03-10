В поликлиники Читы поступило медоборудование на 87 млн рублей из единой субсидии

ТАСС, 10 марта. Новое медицинское оборудование на сумму более 87 млн рублей из единой дальневосточной субсидии поступило в поликлиники Читы по плану социального развития центров экономического роста. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставанием. В пятницу на заседании правительственной подкомиссии в Москве министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что освоение единой субсидии, которая выделяется из федерального бюджета регионам Дальнего Востока для строительства и ремонта социальных объектов, по итогам 2019 года составило 94,5%, не были израсходованы около 2 млрд рублей. Регионам предстоит до 1 апреля выполнить работы и закупить недостающее оборудование, в противном случае их ждут штрафные санкции.

"Закупка медоборудования на 87,7 млн рублей осуществлена благодаря дальневосточной субсидии, это самая большая партия медтехники, которая приобретена на средства субсидии. Медицинское оборудование поступило в поликлиники Читы", - сообщили в пресс-службе.

Компьютерный томограф, маммографы, рентген-аппараты и другая техника установлены, в том числе в Клиническом медицинском центре Читы, где обслуживаются 193 тыс. жителей забайкальской столицы, в поликлинических подразделениях №1 и №2. "Таким образом в каждой поликлинике в распоряжении врачей теперь имеется современное оборудование, это позволит повысить доступность диагностической помощи населению", - пояснили в пресс-службе.

Как отметил министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников, на средства единой дальневосточной субсидии планируется приобретение медоборудования также в краевые клиническую больницу, госпиталь для ветеранов войн, перинатальный центр, патологоанатомическое бюро, территориальный центр медицины катастроф, Могочинскую и Читинскую центральные районные больницы.

Всего в 2020 году на средства единой дальневосточной субсидии в девять медорганизаций региона Забайкалья должно поступить свыше 100 единиц современного оборудования общей стоимостью 310 млн рублей.

План социального развития центров экономического роста реализуют в Забайкальском крае с 2019 года благодаря выделенной региону дальневосточной субсидии. Для Забайкалья это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года.