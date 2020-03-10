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ВОЗ предупредила об опасности возобновления вспышки Эболы в ДР Конго

Помощник гендиректора ВОЗ подчеркнул, что препятствием для победы над вспышкой Эболы может стать нехватка средств

ЖЕНЕВА, 10 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что, несмотря на ожидаемое 12 апреля официальное завершение эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), праздновать победу над ней рано, так как существует риск нового всплеска заболевания. На опасности, связанные с Эболой, обратил внимание на пресс-конференции в Женеве помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации доктор Ибрагима Сосе Фалл.

Как ранее сообщила ВОЗ, 12 апреля истекает 42-дневный период после выписки из больницы последней пациентки, переболевшей Эболой. Этот период равен двум 21-дневным инкубационным периодам. По истечении этого срока можно будет официально объявить о завершении нынешней эпидемии в ДРК, начавшейся в августе 2018 года. Вместе с тем, как предупредил на пресс-конференции доктор Фалл, необходимо "находиться в состоянии активного реагирования" и "быть готовыми к появлению новых случаев болезни".

"Риск вполне реален", - констатировал он. Фалл назвал четыре аргумента в подкрепление своего предостережения. Первый - это сложная ситуация в сфере безопасности, из-за чего болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), может распространяться "вне групп, в отношении которых возможен мониторинг". Во-вторых, вирус может "на протяжении нескольких недель сохраняться на использованных иглах, шприцах и пробирках". В-третьих, вирус способен "много месяцев находиться в жидкостях тела людей, переживших болезнь, и способен также передаваться после выздоровления", а также, в редких случаях, возможно повторное заболевание - такой случай был зафиксирован во время нынешней эпидемии. И наконец, Эбола, природный резервуар которой находится в животных, может снова заразить людей в ДРК. Вот почему исключительно важно продолжать наблюдение за обстановкой и сохранять возможности для быстрого реагирования, считает доктор Фалл.

В этой связи помощник гендиректора ВОЗ подчеркнул, что препятствием для победы над вспышкой Эболы может стать нехватка средств. На настоящий момент в бюджете борьбы с БВВЭ недостает $20 млн. "Если новые ресурсы не будут получены, то мы останемся без денег до завершения вспышки", - резюмировал эксперт.

Трудности борьбы с Эболой

Подводя предварительные итоги проделанной с августа 2018 противовирусной работы, он напомнил, что в ДРК всего было открыто 11 лечебных центров для Эболы. В 11 лабораториях еженедельно проводилось около 3500 анализов, медицинские работники выявили и зарегистрировали 250 тыс. контактов больных людей со здоровыми. Вакцинацию прошли 300 тыс. человек. Почти 160 млн человек подверглись эпидемиологическому контролю на границах и в других пунктах проверки, болезнь охватила 28 санитарно-медицинских зон страны, медицинские учреждения 420 раз подвергались нападениям, было убито 11 и ранено 86 медицинских работников. По состоянию на 4 марта в ДРК было зарегистрировано 3444 подтвержденных случая БВВЭ. Умерли 2264 человека.

Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК чрезвычайной ситуацией, и этот режим действует по сегодняшний день.

Теги
Конго (ДРК)
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