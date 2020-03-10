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Путин похвалил слоган наклеек на авто "Спасибо деду за Победу"

Президент отметил, что Советский Союз подвергся непростительному нападению и нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. По его словам, "если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу", которым некоторые россияне украшают свои автомобили. 

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"Спасибо деду за Победу" - отлично", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Комментируя слоган других популярных наклеек на авто "Можем повторить", президент обратил внимание, что трактовать эти слова можно по-разному. "Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек, - отметил президент. - Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату". "И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - заверил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия никогда не стремилась и сейчас не стремится к такому развитию событий. "И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом", - добавил президент.

Надпись на Рейхстаге

Выражение "Можем повторить" стало известным после того, как один из советских солдат оставил надпись на основании колонны фасада Рейхстага в мае 1945 года. Она была многократно запечатлена на фото и кинохронике. Предположительно, надпись была сделана мелом, она не сохранилась. Автор ее неизвестен.

Полный текст надписи: "За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда, за Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и подовторить". Подовторить - это диалектное слово, характерное для псковской группы говоров, оно означает одновременно "подтвердить" и "повторить". Это может служить указанием на то, что автор фразы был родом из-под Пскова.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие ПобедыИнтервью Владимира Путина ТАСС
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