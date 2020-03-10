Исследование: коронавирус нового типа может сохраняться в воздухе до 30 минут

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 марта. /ТАСС/. Коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, может сохраняться в воздухе в закрытом кондиционируемом помещении не менее 30 минут и смещаться на расстояние до 4,5 метров. Это больше, чем "безопасное расстояние", рекомендованное органами здравоохранения всего мира (до 2 метров), отмечается в исследовании, проведенном группой китайских эпидемиологов. О его результатах во вторник сообщила газета South China Morning Post .

Ученые из провинции Хунань проанализировали конкретный случай распространения коронавируса в автобусе дальнего следования, в котором оказался инфицированный китаец без маски. Он в итоге заразил семерых пассажиров в разных местах салона, в том числе пару, сидевшую от него на расстоянии шести рядов или 4,5 метров. Кроме того, вирус затем передался пассажиру следующего рейса, который сел в автобус в составе уже другой группы спустя 30 минут с момента высадки предыдущей.

Ученые также установили, что коронавирус может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности, где осели капли, выделенные из дыхательных путей при кашле или чихании. При этом время, в течение которого инфекция продолжает существовать во внешней среде, зависит от температуры и типа материала. Например, при 37 градусах по Цельсию вирус способен оставаться активным от двух до трех дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги.

Китайские ученые констатировали важность мытья рук и ношения масок в общественных местах, особенно, в транспорте.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены в более чем ста странах, включая Россию.