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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор советует не посещать общественные места в целях профилактики коронавируса

В ведомстве посоветовали использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, спортивных мероприятий и общественного транспорта в часы пик в качестве меры профилактики нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

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"Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве советуют чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты и поверхности, сократить тесные объятия и рукопожатия, а также пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Отмечается, что симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции сходны с симптомами обычного гриппа. К ним относятся высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея

При подозрении на коронавирус в Роспотребнадзоре советуют остаться дома и вызвать врача при ухудшении состояния. Кроме того, следует минимизировать контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. В помещении нужно проводить влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

 

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