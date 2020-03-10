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Путин уверен, что победу в войне с фашизмом у России отнять невозможно

Президент также назвал "фигней" и "чушью собачьей" заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это невозможно", - сказал он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", отвечая на соответствующий вопрос. Глава государства добавил, что у него не складывается ощущение, что кто-то пытается эту победу у страны отнять.

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Он назвал "фигней" и "чушью собачьей" заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. "Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто", - сказал глава государства.

Речь идет о принятой Европарламентом 19 сентября 2019 года резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы", где содержится резкая критика политики руководства СССР. В документе утверждается, что Вторая мировая была спровоцирована Германией и Советским Союзом, подписавшими пакт Молотова - Риббентропа. Ранее российский лидер назвал такое решение Европейского парламента верхом цинизма.

Путин предложил проанализировать хронологию развития событий в Европе начиная с 1918 года, а также "кто какие документы подписывал с Гитлером". Путин обратил внимание на то, что Сталин "не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером" в отличие от премьер-министров Великобритании и Франции, а также руководителя Польши того периода. Как отметил российский лидер, "они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию".

Вся эта информация содержится в архивных документах, подчеркнул Путин. Он напомнил о так называемом Мюнхенском сговоре осенью 1938 года, когда в результате договоренностей между Гитлером и западными державами Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху. Путин выразил уверенность, что именно "Мюнхенский сговор и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны".

Российский лидер призвал западных партнеров вместо предъявления надуманных претензий Москве дать объективную оценку взаимодействию с Гитлером руководителей стран Европы того времени. "Секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это, - напомнил он. - Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии".

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие ПобедыИнтервью Владимира Путина ТАСС
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