Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции приехать в Москву 9 мая

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы, считает президент России Владимир Путин.

Отвечая в ходе интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на вопрос, важен ли для него приезд всех зарубежных лидеров в Москву 9 мая, глава государства заявил: "Вообще не важно. Это наш праздник".

При этом Путин посоветовал приехать лидерам стран, которые составляли антигитлеровскую коалицию. "Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил глава государства. "Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", - добавил Путин.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий. Также Москва направила приглашения руководителям многих стран мира приехать на торжества. Президент неоднократно заявлял, что мероприятия будут организованы на самом высоком уровне, но главное - это забота о ветеранах.

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